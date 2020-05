Un gioiello Fiat da due milioni di dollari: tanto bisognerà probabilmente sborsare per assicurarsi la 8V Supersonic all'asta il prossimo 23 e 24 ottobre presso la Elkhart Collection di RM Sotheby’s. La Fiat 8V, anche nota come "Ottovù", era una Berlinetta sportiva prodotta dalla casa torinese, in pochi esemplari, dal 1952 al 1954.