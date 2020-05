Enzo, la storica Ferrari all’asta ad un prezzo da capogiro

Una rara Ferrari Enzo del 2003 sarà messa all’asta sul sito di RM Sotheby’s fino al 29 maggio 2020. Si prevede un prezzo di vendita fra 2,4 – 2,6 milioni di euro.



La supercar segna meno di duemila chilometri ed è stata di proprietà di soli due proprietari. Come per la maggior parte delle Ferrari Enzo prodotte, anche questa si presenta in livrea rossa, ma al suo interno sfoggia sui sedili una rara finitura in rosso 3D.



La Ferrari Enzo fu prodotta in soli 400 esemplari. Sotto il cofano si trova un motore V12 da 6 litri. Si tratta di un propulsore capace di sviluppare una potenza di 660 CV e 657 nm di coppia massima. I dati ufficiali parlano di una velocità massima di oltre 350 km/h e di uno 0-100 km/h in circa 3,6 secondi.