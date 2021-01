Il prossimo 13 febbraio sarà battuto all'asta da Sotheby's uno degli esemplari più originali di Alfa Romeo: una Alfa Romeo Alfasud Ti Bimotore 4x4 . Questa versione della Alfasud, che non vide mai la luce come modello di serie, era stata realizzata per un futuro impiego agonistico, in particolar modo per le corse su strada.