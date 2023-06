Fiat Ritmo, grande festa a Superga per i 45 anni

Fonte: Fiat Ritmo Club Italia 45 anni Fiat Ritmo: evento speciale a Superga.

Per festeggiare i 45 anni della Fiat Ritmo, una delle auto italiane più iconiche di sempre, è andato in scena un grande evento in Piemonte, nel piazzale della Basilica di Superga.

La festa per i 45 anni della Fiat Ritmo

Davanti alla basilica torinese, fatta costruire dal Re Vittorio Amedeo II in segno di ringraziamento alla Vergine Maria dopo la vittoria contro i francesi, si sono radunati 45 piloti provenienti da tutta Europa, ognuno a bordo della propria Ritmo. Una volta giunti sul luogo del ritrovo, nel piazzale della Basilica di Superga, le auto sono state parcheggiate con una precisione chirurgica per realizzare una scenografia spettacolare che ha formato il numero 45: un colpo d’occhio spettacolare fotografato dall’alto per un’immagine che entra di diritto nella storia.

A guidare i piloti che hanno composto la scenografia con le proprie Fiat Ritmo è stato il car influencer William Jonathan. Dopo la splendida foto di gruppo, realizzata con il supporto di un drone manovrato da Riccardo Reggio, le 45 Ritmo sono ripartite alla volta del centro storico di Torino, creando un serpentone colorato e festoso che è stato accolto con grande entusiasmo dai passanti.

L’evento torinese è stato organizzato dal Fiat Ritmo Club Italia che ha la propria sede a Vigevano, in provincia di Pavia e quest’anno, per celebrare il 45esimo anniversario del mitico modello, ha già dato vita ad altre iniziative, come il defilé delle Ritmo andato in scena lo scorso 15 aprile in Piazza Duomo a Milano.

In Piemonte, oltre alla foto nel piazzale della Basilica di Superga e il serpentone verso il centro storico di Torino, sono andate in scena diverse attività come le visite all’Heritage Hub Stellantis, al Museo dell’Automobile e al Campo volo di Collegno: il tutto organizzato dal Direttivo guidato dal presidente Marco Reggio con Stefano e Fabio Calzetti, Marco Brancale e Graziano Orlandi.

Il car influencer William Jonathan, l’ideatore del 45 gigante realizzato con le Fiat Ritmo arrivate a Torino e fotografato dall’alto con un drone, ha parlato così dell’evento che rende omaggio a un modello che ha fatto la storia dell’automobilismo italiano:

“Quando si parla di Ritmo risulta quasi impossibile pensare che ci siano appassionati che ne conservano ancora, e non solo le versioni sportive – ha dichiarato William Jonathan – eppure i raduni di Ritmo sono tra quelli più partecipati dalle persone comuni. Moltissimi ne hanno avuta una, tutti ci sono saliti almeno una volta e hanno un episodio da raccontare. E immancabilmente si mettono in posa accanto a questi pezzi di storia per scattare delle foto in memoria dei tempi che furono”.

La storia di un mito italiano

La Fiat Ritmo, protagonista nei mesi scorsi di una storia misteriosa e affascinante, è stata prodotta dal 1978 al 1988 negli stabilimenti Fiat di Cassino e di Rivalta: la Casa torinese, alla fine degli anni Settanta, aveva come obiettivo quello di realizzare un modello con un aspetto più moderno, così da tenere il passo con le rivali dello stesso segmento, come la Volkswagen Gol e la Renault 14.

Fonte: Fiat Ritmo Club Italia

Prodotta consecutivamente per dieci anni, la Ritmo fece breccia nel cuore degli italiani: era una berlina moderna, compatta e comoda al tempo stesso e nel 1979 venne inserita al secondo posto nella prestigiosa classifica dell’Auto dell’anno. Lanciata in sostituzione della Fiat 128, la Ritmo venne a sua volta sostituita da un altro modello che ha fatto la storia della Casa torinese: la Tipo.