La Fiat Punto Rally che vale più di 100mila euro

Nuova Fiat Punto: l’ipotesi futura arriva dal web

Prezzo da urlo per questa Fiat Punto unica, in grado quasi di avvicinarsi al listino di una Ferrari, proprio così. La Punto, lo sappiamo bene, è una vettura iconica della Casa torinese, che insieme a 500 e Panda ha fatto e continua a fare la storia dell’automobilismo italiano.

Una creazione che oggi potrebbe uscire nuovamente dalle linee di produzione (magari in una versione Cross) di Stellantis, il neonato colosso dell’automotive, nato dalla famosa fusione tra FCA e PSA, di cui abbiamo tanto parlato. Spesso abbiamo approfondito questioni riguardanti un possibile ritorno di Fiat Punto sul mercato auto, in una variante nuova e magari anche elettrica, seguendo le orme delle cugine, la premiata Opel Corsa-e e Peugeot e-208, figlie di PSA.

Oggi però il modello di Punto di cui parliamo nasce dalla passione al mondo rally della divisione Fiat Sport, un amore risalente all’anno 2000, che ha portato la Casa a progettare e lanciare la Punto S1600 Rally in questione nel 2004, pensata proprio per affrontare il WRC. La mitica Punto HGT era la base di costruzione di questo modello, versione sportiva della classica utilitaria torinese, famosa in tutto il mondo.

Il motore sotto il cofano dell’auto è un 4 cilindri in grado di sprigionare l’eccezionale potenza di 215 cavalli, un vero e proprio bolide dalle dimensioni ridotte, una sorta di supercar in miniatura, che però non ha avuto il successo sperato e infatti la sua vita non è stata per niente lunga, anzi. Il modello è stato presto ‘sostituito’ dalla Grande Punto S2000.

Eppure, nei pochi anni in cui è stata prodotta, la Casa ne ha sfornato delle vere e proprie perle che oggi esistono ancora. E che sono diventate dei gioielli dal prezzo da capogiro, come abbiamo detto in apertura. La Punto S1600 Rally che vediamo in queste foto ad esempio è in vendita presso il sito Ruote da Sogno, una realtà dell’Emilia Romagna che si occupa di tuning applicato anche a bellissime e antiche vetture d’epoca, per la ‘modica’ cifra di 135.000 euro.

La Fiat Punto in questione è di colore blu acceso, tutta la parte esterna dell’auto è stata riempita di adesivi sportivi, la sua livrea è una caratteristica livrea da competizione in piena regola. Chi sarà il fortunato acquirente disposto a pagare una cifra simile per questo piccolo gioiellino anno 2000?