Dove poter vedere l’iconica Citroen di 007

Si tratta di una delle auto più iconiche e riconoscibili della storia del cinema. Sarà per quelle sue linee inconfondibili o per un colore della livrea che difficilmente passa inosservato.

Stiamo parlando della Citroen 2 Cavalli di color giallo che vestì i panni della Bond Car nel film “Solo per i tuoi occhi”, uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 1981. Un veicolo unico nel suo genere, tanto nella già citata livrea, quanto nella motorizzazione e nell’allestrimento. La mitica 2 Cavalli, prima di diventare l’auto della spia più celebre del mondo cinematografico (e non solo), è stata oggetto di un pesante restyling che, nonostante tutto, non ha finito con lo snaturare uno dei veicoli più belli della storia automobilistica.

Un vero e proprio gioiello, insomma, che gli appassionati del film (ma, soprattutto, gli amanti della Citroen 2 Cavalli) potranno ammirare per le strade dell’Umbria. Alcuni modelli storici di Citroen saranno protagonisti di un evento che si svolgerà tra Terni e Amelia tra oggi e domani. In occasione del centesimo compleanno del produttore francese, infatti, un gruppo di appassionati umbri ha deciso di organizzare una “carovana” celebrativa con modelli realizzati dagli Anni ’30 agli Anni ’80 dello scorso secolo.

E, all’interno di questa carovana che parte oggi da Terni per arrivare domani ad Amelia, farà bella mostra di sé proprio quella 2 Cavalli gialla fiammante che ha calcato le scene di “Solo per i tuoi occhi”. Si tratta, a voler essere precisi, di uno dei 1.000 modelli speciali che la casa francese ha realizzato in concomitanza con il lancio del film di 007, in modo da approfittare della “pubblicità gratuita” che la pellicola avrebbe fatto.

La 2 Cavalli “edizione 007” nasce da quello che oggi verrebbe definito “tuning” di una 2 Cavalli 6 Special A.M. del 1982, con cruscotto piccolo trapezoidale, sedili anteriori “a panchetta”; volante a due razze; paraurti posteriore stretto e fari anteriori rettangolari. Il colore della livrea, invece, è un “Jaune elios AC336”, sulla quale vengono poi applicati degli adesivi neri “007” (con quest’ultima cifra che riproduce le forme di una pistola) sia sul cofano anteriore, sia sulla fiancata destra e la fiancata sinistra.

In alcuni casi, le 2 Cavalli gialle edizione speciale 007 vengono vendute con un sacchetto di adesivi che riproducono l’effetto ottico di fori di proiettili, in modo da renderla il più possibile simile a quella guidata da Roger Moore.