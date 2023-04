Una clamorosa asta di oltre 200 auto d’epoca

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Classic Car Auctions Sarà battuta all'asta sul sito Classic Car Auctions la collezione di 230 auto d'epoca di Palmen

Un’asta a cui forse non abbiamo mai avuto modo di assistere. Ben 230 auto d’epoca, dei veri e propri gioielli di valore, che si trovano in tre edifici differenti e che a partire dal prossimo 19 maggio saranno disponibili per l’asta, che si concluderà tra lunedì 5 e mercoledì 7 giugno.

Le vetture appartengono a un famoso rivenditore olandese: si tratta infatti della collezione Palmen, nei Baesi Bassi. “Una collezione di oltre 230 reperti da fienile. È improbabile che qualcuno vedrà mai più una collezione di questo calibro e condizione nella sua vita”, Nico & Nick Aaldering, che hanno trovato le auto.

La storia

L’asta sarà online sul sito Classic Car Auction, dove è possibile già leggere la storia celata dietro a questi gioielli eccezionali. La pagina dedicata all’asta spiega che il signor Palmen ha iniziato a collezionare auto circa 40 anni fa, partendo da una Lancia B20 gialla.

Con il passare degli anni la sua collezione è stata man mano rimpolpata, ed è cresciuta notevolmente. E quello che stupisce è anche la varietà, più che eclettica. Il proprietario di queste vetture uniche aveva di certo un gusto raffinato e una vasta conoscenza di auto rare e speciali: si occupava, per professione, di auto simili dalla metà degli anni ’60, prima di iniziare a collezionarle.

Le auto d’epoca del signor Palmen erano conservate in una chiesa e in due magazzini. Il proprietario avviava regolarmente le sue vetture per evitare che i motori si rovinassero. La maggior parte della collezione è in condizioni originali e non restaurate. Le vetture infatti sono rimaste come erano quando sono state acquistate ed entrate nei magazzini. Era raro che il proprietario mostrasse la sua collezione a qualcuno, quindi pochissime persone sapevano della sua esistenza. La manutenzione è stata per lo più seguita dallo stesso signor Palmen, possiamo senza dubbio dire che è una delle collezioni di auto segrete meglio custodite in Europa.

L’amore per le auto italiane

Il proprietario amava prima di tutto i modelli italiani, come viene specificato sul sito di Classic Car Auctions. Nella collezione infatti ci sono molte Alfa Romeo, Lancia, Maserati e Ferrari. Tra i gioielli però appaiono anche la francese Facel Vega e le tedesche BMW, Mercedes e NSU. Non mancano pezzi inglesi come Jaguar, Aston Martin e Rolls-Royce, oltre ai classici americani come Chevrolet, Cadillac e Ford. Troviamo anche Tatra, Monica, Moretti, Matra, Alvis, Imperia e Villard. In totale ci sono 230 auto.

Gallery Aaldering, noto rivenditore di Brummen, nei Paesi Bassi, ha trovato la collezione appartenuta a Palmen. Si tratta di un professionista specializzato nella compravendita di auto d’epoca pregiate. Le vetture sono state rilevate in blocco, e saranno battute all’asta online organizzata da Classic Car Auction.

I gioielli di Palmen hanno un gran valore, sono rimasti chiusi in questi tre edifici, nascosti, per almeno 15 anni, in gran segreto. “Abbiamo chiesto spesso al proprietario di farci dare un’occhiata, ma non abbiamo mai ottenuto la sua autorizzazione”, hanno raccontato alcune persone che abitano nel luogo del ritrovamento agli esperti di Gallery Aaldering.

Un ritrovamento davvero unico, considerando la quantità e la qualità delle auto. Vetture che tra l’altro non sono mai state restaurate. Una collezione straordinaria.