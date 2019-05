Le più belle auto d’epoca al Concorso d’Eleganza Villa d’Este

editato in: da

Il Concorso d’Eleganza a Villa d’Este apre le sue porte dal 24 al 26 maggio nella splendida cornice del Lago di Como.

Si tiene come ogni anno a Cernobbio e arriva oggi alla 90esima edizione, il tema è The Symphony of Engines, nato per celebrare il suono che sprigionano questi meravigliosi bolidi di un’altra era. Un’edizione che vedrà sfidarsi circa 50 auto concorrenti catalogate in 8 classi, che provengono da molte epoche differenti. La manifestazione è ovviamente aperta al pubblico e attrae ogni anno numerosi visitatori appassionati e affascinati dalla bellezza delle vetture proposte. Sono due le location scelte per l’evento, entrambe d’effetto, meravigliose: Villa d’Este e Villa Erba, spettacolari ville che si affacciano sul Lago di Como.

Il Concorso d’Eleganza a Villa d’Este accoglierà anche le due ruote, arriveranno infatti delle moto d’epoca eccezionali, catalogate in 5 categorie differenti, e ne verranno esposte anche altre speciali. Per quanto riguarda i biglietti per chi vuole partecipare, sono disponibili gli ingressi per le giornate di sabato e domenica a Villa Erba, le altre tipologie di ticket sono già sold out. Il costo per la giornata di sabato è di 9.50 euro e domenica invece 14.50 euro. I biglietti si possono acquistare in loco oppure su TicketOne.

Tanti gli eventi organizzati, oggi c’è la parata Villa d’Este Prelude Tour, una sfilata lungo le strade e gli angoli più suggestivi del Lago di Como. Venerdì verranno esposte 70 auto che andranno all’asta sabato sera, sabato saranno messe in mostra invece le moto in gara e avrà luogo una parata nel pomeriggio. Domenica tutte le auto d’epoca e le moto verranno esposte per il pubblico presente al Concorso d’Eleganza a Villa d’Este. Vi sarà il Referendum pubblico per il Trofeo BMW Group Italia, il Trofeo BMW Group Ragazzi e Concorso d’Eleganza Design Award per Concept Car e Prototipi. Infine ovviamente allieterà il pubblico la cerimonia di premiazione per le auto. Tutti i giorni è stata allestita una Mostra Speciale nel Padiglione centrale. Tutte le informazioni ufficiali si trovano nel sito del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, compresi i consigli per il miglior percorso, le agevolazioni per i biglietti, il parcheggio e molto altro.