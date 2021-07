Automania, l’iconica Fiat 500 in mostra a New York

editato in: da

Automania è la mostra che Fino al 2 gennaio 2022 si terrà al Museum of Modern Art di New York, dedicata alle trasformazioni sociali, urbane e ambientali dovute all’avvento dell’automobile nel XX secolo. In esposizione ci sono diversi progetti architettonici, auto, locandine, fotografie, dipinti e sculture, tra cui anche la Fiat 500 F del 1968.

Vettura che, dal 2017, fa parte della collezione del museo statunitense. Restaurata e donata dall’Ente Heritage di Stellantis, la leggendaria automobile è un simbolo di design e stile made in Italy nel mondo, che continua ad affascinare dopo 64 anni di vita.

L’esposizione esplora i sentimenti contrastanti di compulsione, ossessione, desiderio e rabbia che vengono suscitati dalle auto e dalla cultura automobilistica nel XX secolo. Curata da Juliet Kinchin, Paul Galloway e Andrew Gardner, la mostra si sviluppa nelle gallerie del terzo piano del MoMA (quest’area sarà aperta fino al 2 gennaio 2022) e nello Sculpture Garden (fino al 10 ottobre 2021). In tutto ci sono esposte 9 auto che provengono dalla collezione del Museo, e poi altri componenti, modelli, filmati, foto, poster, dipinti e sculture.

Allo Sculpture Garden del Museo ci sono 5 vetture, tra cui anche l’iconica Fiat 500 F. Macchina che è stata selezionata, restaurata e donata dall’Ente Heritage di Stellantis al MoMA e che è entrata a far parte della collezione permanente nel 2017, in occasione del 60° anniversario del mitico “cinquino”. Roberto Giolito, Head of Heritage di Stellantis, ha dichiarato: “Se è vero che la Fiat 500 ha segnato la storia dell’automobile, è altrettanto vero che non è mai stata solo un’automobile. Nei suoi 64 anni di storia, 500 è andata ben oltre la sua manifestazione materiale per entrare nell’immaginario collettivo, diventando simbolo indiscusso di design e stile made in Italy nel mondo”.

In particolare, questo modello di Fiat 500, icona intramontabile, che si trova al museo fa parte della serie F, la 500 più famosa di sempre e prodotta nel maggior numero di esemplari, tra il 1965 e il 1972. Fiat Nuova 500, progettata da Dante Giacosa e lanciata nel 1957, è nata come vettura economica per la motorizzazione dell’Europa del dopoguerra. L’idea alla base del progetto era che il design di qualità doveva essere accessibile a tutti e nonostante le dimensioni esterne ridotte, il design massimizzava il volume interno, creando uno spazio tanto ampio da ospitare fino a quattro passeggeri. Il tettuccio in tessuto pieghevole era di serie e donava alla macchina un aspetto di gran lusso, nonostante forse un’auto economica, per tutti.