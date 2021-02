Asta da record per due storiche Lamborghini

editato in: da

Lo scorso 13 febbraio RM Sotheby’s ha organizzato un’asta a Parigi, durante la quale sono state battute a prezzi da record due tra le più iconiche vetture d’epoca di Automobili Lamborghini. Si tratta di una Miura SV telaio numero 4840 del 1971 e una Countach LP400 telaio 1120262 del 1977.

Due auto segnate da una storia molto travagliata, con numerose modifiche meccaniche e estetiche molto profonde, che sono state apportate nel corso degli anni. Le due Lamborghini d’epoca speciali sono state recentemente restaurate dai massimi esperti mondiali del brand. Inoltre la Miura SV ha ottenuto anche l’ambita certificazione rilasciata dal Polo Storico Lamborghini.

Paolo Gabrielli, Head of After Sales di Automobili Lamborghini (da cui dipende il Polo Storico), ha dichiarato: “È un risultato che fa piacere, ma non sorprende, visto che conferma una tendenza ben delineata. Le Lamborghini storiche interessano sempre di più i principali collezionisti del mondo, che ricercano e pretendono nelle loro vetture il massimo rispetto dell’originalità. Il programma di restauro del Polo Storico, o quello di supporto ai massimi specialisti indipendenti attraverso la fornitura di consulenza, documenti e ricambi originali, permette di ottenere restauri di altissimo livello e qualità, che vengono apprezzati dai collezionisti e, conseguentemente, dal mercato”.

La Lamborghini Miura SV (auto di grande valore) certificata dal Polo Storico, è una delle 150 vetture prodotte, trasformata prima in “tipo Jota” e in seguito riportata al suo assetto originale. Un’auto speciale, modello unico, che infatti è stata battuta all’asta per il prezzo eccezionale di 2,4 milioni di euro, secondo valore di sempre per una Miura SV, dopo quella venduta da Gooding & Co. a Londra lo scorso settembre. Parliamo invece della storica Lamborghini Countach lp400, la vettura d’epoca è già meravigliosa di suo, ma il suo valore aumenta dal momento che è appartenuta al cantante Rod Stewart. Auto iconica, che è stata prodotta in soli 157 esemplari, ha subito diverse trasformazioni, tra cui anche la rimozione del tetto, ed è stata restaurata alle specifiche originali. Prezzo da record anche per quest’asta, quanto? Aggiudicata per 775.000 euro.

C’erano anche altre Lamborghini d’epoca all’asta, che hanno raggiunto dei risultati da urlo, per non smentire quanto è celebre il brand nel mondo e il suo grandioso valore. Ad esempio la 400 GT 2+2 del 1967, telaio 0817, è stata aggiudicata per 477.500 euro, l’Espada del 1968, telaio 7051, a 173.000 euro e la youngtimer Murciélago LP 640-4 Versace “E-Gear” a 149.500 euro.