All’asta una Lancia Delta S4 Stradale da più di un milione di euro

RM Sotheby’s è nota per le sue aste da record, con gioielli preziosi di auto di collezionisti di un certo spessore.

Quella di cui parliamo oggi è una vettura eccezionale, una delle icone che noi tutti conosciamo e che è rimasta nel cuore e nella mente di milioni di appassionati in tutto il mondo. Si tratta della Lancia Delta, l’intramontabile e meravigliosa auto di altri tempi. In particolare, il modello a cui facciamo riferimento è una S4 Stradale che nelle scorse ora è stata presentata all’asta ad Essen in Germania, dove la Casa d’Aste RM Sotheby’s è riuscita a venderla ad una cifra sensazionale, un record per questo tipo di auto, ben più di un milione di euro.

Si tratta, come possiamo intendere già dal nome, della versione omologata della S4 Gruppo B progettata dal marchio torinese per correre ai mondiali di rally, successivamente fermati dalla FIA per la troppa pericolosità. La Lancia Delta S4 Stradale che è appena stata venduta all’asta monta un motore 1.8 litri sotto il cofano, con compressore volumetrico e turbo, quindi presente la doppia sovralimentazione, in grado di erogare una potenza che supera i 500 Cv. Nel caso dell’esemplare in questione, si tratta ancora della vera e propria propulsione originale.

In 34 anni, una storia per niente breve per quest’auto, la vettura però ha percorso solo 2196 km. La Lancia Delta S4 Stradale dal valore eccezionale venne acquistata in origine in Italia e poco dopo invece è stata in possesso di proprietari in Francia e poi in Germania, per riuscire a tornare recentemente nel nostro Bel Paese. Il prezzo di vendita di quest’auto è di ben 1.040.000 euro, un record personale non da poco per questo modello.

Il mercato delle auto da collezione è in grande sviluppo ormai da tempo e anzi possiamo dire che sia in piena “bolla speculativa” e modelli di questo tipo fanno di certo gola agli appassionati che benestanti che spendono fortune pur di aggiudicarseli. Effettivamente la cifra, che supera il milione di euro, è senz’altro stratosferica, non di certo alla portata di qualsiasi portafogli, anzi. Episodi di questo genere ci fanno davvero venire la pelle d’oca.