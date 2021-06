All’asta una formidabile Alfa Romeo 155 DTM

editato in: da

Dal 1992 al 1996, le Alfa Romeo 155 DTM sono state alcune delle vetture Touring più formidabili del mondo. Omologato secondo le specifiche FIA ​​Classe 1 Touring Car, il modello ha visto vittorie in ogni serie in cui è stato schierato.

Nel 1992, il pilota ufficiale Nicola Larini ha vinto il Campionato Italiano Turismo, nel 1993 ha dominato il Campionato Turismo Tedesco. Gabriele Tarquini, un altro pilota ufficiale, ha conquistato il titolo British Touring Car nel 1994. Nel frattempo, coloro che guidavano la 155 furono incoronati campioni consecutivi del Campionato Turismo Spagnolo nel 1994 e nel 1995.

Un esempio del modello formalmente noto come 155 V6 TI ITC, un vero pezzo di storia, è pronto ad andare all’asta il 15 giugno da RM Sotheby’s. L’auto ha numero di telaio 005, è stata guidata con la livrea ufficiale Alfa Corse-Martini numero 5 da Nicola Larini alla pole position a Magny-Cours e al Mugello. Larini e il telaio 005 si sono assicurati la vittoria assoluta a Interlagos e al Mugello. Larini ha anche conquistato il sesto posto all’ultimo round della stagione ITC 1996 sul circuito di Suzuka. Dopo la stagione ITC 1996, il telaio 005 è stato restituito all’Alfa Corse e successivamente mantenuto da almeno due proprietari successivi nel nord Italia fino a quando non è stato acquistato dal committente nel 2018 e importato in Germania.

A partire da luglio 2018, il mittente ha arruolato specialisti del marchio presso una Scuderia di Irschenberg, in Germania, per preparare l’auto per la competizione nella prima edizione della DTM Classics Series. Le fatture in archivio mostrano oltre 350.000 euro spesi negli ultimi cinque anni per riportare questa iconica auto da turismo all’apice della sua forma di vettura da corsa di gran successo. Il sedile da corsa e il volante originali di Larini sono rimasti in cabina.

Questa Alfa Romeo all’asta è l’ultima evoluzione della 155 V6 TI ITC, con un motore V6 da 490 CV, mostruoso 2,5 litri in grado di toccare gli 11.900 giri e di far viaggiare l’auto oltre 300 km/h e farla scattare da 0 a 100 km/h in 2, secondi. Con il suo pedigree della varietà più eccezionale, questa Alfa Romeo 155 V6 TI ITC è davvero una leggenda delle auto da turismo degna di essere inclusa in qualsiasi collezione con un focus sugli sport motoristici.