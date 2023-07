All’asta la Ferrari del re del Marocco: gioiello raro

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Nel mese di agosto, tra il 17 e il 19, sarà battuta all’asta da Sotheby’s una rara Ferrari GT 250 disegnata da Pinin Farina. Tutti i collezionisti non vedono l’ora di accaparrarsi questo pezzo unico, l’evento è seguito con interesse anche in Marocco, visto che l’auto è stata di Mohammed al-Khamis bin Yusef bin Hassan al-Alawi, (o Mohammed V), re del Marocco, nonno dell’attuale sovrano.

Un gioiello made in Italy

Si tratta in particolare dell’ultima delle quattro coupé con la carrozzeria in stile Superamerica di Pinin Farina, oltre a essere uno dei tre modelli realizzati senza prese d’aria sui parafanghi, come dichiarato sullo stesso sito di RM Sotheby’s.

Pinin Farina realizzò due prototipi e due primi esemplari di produzione della nuova 250 GT, ma poi il contratto di produzione per la carrozzeria della 250 GT Coupé fu assegnato all’omonima azienda di Felice Mario Boano, e Pinin Farina venne ingaggiato per la produzione della 250 GT Cabriolet.

Nonostante ciò però Pinin Farina ricevette l’ordine di allestire altri quattro telai coupé con il suo design originale Superamerica, e tre di queste vetture erano prive di prese d’aria sui parafanghi, caratteristica che le rese alcuni degli esempi più insoliti di design dell’epoca.

Questi telai hanno ricevuto la nomenclatura Ferrari Tipo 513 e sono stati forniti a clienti importanti come l’importatore della West Coast americana John von Neumann e il direttore della Fiat Ing. Emanuele Nassi. Ma l’acquirente più importante è stato quello che ha comprato l’esemplare offerto da RM Sotheby’s, numero di telaio 0469 GT.

La Ferrari di Mohammed V, re del Marocco

La rara Ferrari 250 GT Coupé del 1956 di Pinin Farina è rifinita con un esterno bicolore – carrozzeria Celeste e tetto Nero – mentre l'interno è stato rivestito in pelle Naturale da Connolly.

Dopo essere stata completata nell’agosto del 1956, la Ferrari fu consegnata al suo primo proprietario, Mohammed al-Khamis bin Yusef bin Hassan al-Alawi, meglio noto come Mohammed V, re del Marocco. Momento di spessore nella storia marocchina, poiché Mohammed V era tornato nel suo Paese meno di un anno prima, dopo essere stato esiliato dai francesi. Dopo il suo ritorno in patria alla fine del 1955, Mohammed V riuscì a ottenere l’indipendenza del Marocco nel febbraio 1956, ponendo le basi per una nuova era di libertà e vitalità mondiale per la piccola nazione nordafricana.

Il re all’epoca accumulò gradualmente una rispettabile collezione di auto eccezionali. Sembra che il sovrano abbia voluto celebrare l’indipendenza conquistata a fatica dalla sua nazione acquistando questa sua Ferrari unica. Al momento non è noto se King Mohammed V è stato l’unico proprietario marocchino della 0469 GT, l’auto continua a portare una targa posteriore in arabo, e l’immatricolazione marocchina d’epoca lo certifica. All’inizio degli anni Sessante la Ferrari fu esportata negli Stati Uniti e nel luglio 1962 fu intitolata a Ben Pace di Panama City, in Florida. Dodici anni dopo il Sig. Pace vendette la 250 GT a Walter Medlin, e successivamente rimase ferma per quasi 50 anni.

E ora torna a far parlare di sé, all’asta su RM Sotheby’s. Un restauro potrebbe riportarla in alcuni dei più prestigiosi concorsi d’eleganza ed eventi associati al marchio. L’esterno sembra mantenere la combinazione di colori originale di fabbrica e potrebbe persino presentare la vernice originale. Questa condizione desiderabilmente autentica è completata dalla presenza di altri componenti quali ruote a raggi, stemmi Pinin Farina, lampade Marchal e indicatori Veglia e persino una cassetta degli attrezzi in legno.

È l’auto ideale per un collezionista di Ferrari alla ricerca di un singolare progetto di restauro della 250 GT. Essendo uno dei soli quattro esemplari con carrozzeria Pinin Farina in stile Superamerica e uno dei soli tre costruiti senza prese d’aria laterali, la 0469 GT vanta una notevole rarità. Il prestigio dell’auto è ulteriormente accresciuto dalla proprietà originale del re Mohammed V del Marocco e da 49 anni di deposito di clausura da parte del collezionista Walter Medlin.