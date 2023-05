All’asta la Ferrari F40 appartenuta ad Alain Prost

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: RM Sotheby's RM Sotheby's: all'asta la Ferrari F40 del 1990 appartenuta ad Alain Prost

Il noto ex pilota Alain Prost è diventato uno dei personaggi di maggiore successo in Formula 1 alla fine del Campionato del Mondo del 1989. È ancora oggi uno dei nomi più noti del motorsport, con 3 mondial a suo nome, si era unito a Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda e Nelson Piquet, diventando uno dei i più grandi piloti di tutti i tempi.

Lascia poi la McLaren per la Ferrari, sostituendo Berger come primo pilota. E per questo, Prost riceve anche una bellissima Ferrari da usare fuori dalle piste come omaggio. Si tratta di una F40 nuova di zecca, allora la più veloce al mondo. Oggi proprio quella vettura è all’asta sul sito di RM Sotheby’s.

I successivi proprietari

Numero di telaio 83249, l’auto esce dalla fabbrica alla fine del 1989 senza marmitte catalitiche o sospensioni regolabili. Alain Prost ha confermato di recente alla Casa d’Aste di aver preso in consegna la bellissima Ferrari ma di non averla mai usata, vendendola poco dopo. L’auto è stata immatricolata in Francia a Meribel nel febbraio del 1990.

Il successivo proprietario è Graham de Zille, attualmente attivo nel Ferrari Challenge Series, possedeva diverse Ferrari al momento dell’acquisto della F40 nei primi anni ’90. Ricorda di aver acquistato l’auto tramite Graypaul Ferrari, che agiva per conto del suo famoso proprietario. Prima che de Zille ritirasse l’auto, Prost autografò il tetto, la firma è ancora visibile.

L’auto con de Zille dal Regno Unito si trasferisce a Jersey nel 1995. Poco prima, viene immatricolata nel Regno Unito e il suo contachilometri viene sostituito e cambiato da chilometri a miglia. La Ferrari F40 (un modello speciale e unico) appartenuta ad Alain Prost esce anche nel numero di aprile 1997 della rivista Motor Sport, in un articolo che celebra i 50 anni di Ferrari.

Nel 1999 torna nel Regno Unito nelle mani di David Darling di Leamington Spa. Viene usata pochissimo e poi acquistata da Craig Johnson qualche anno dopo e, successivamente, da Karl McKeowen nel 2006. L’auto è stata acquistata da Alistair Dyson nel settembre del 2007, che ha tenuto l’auto fino al 2016.

Nello stesso anno ottiene la certificazione Ferrari Classiche, attestante che conserva telaio, motore, cambio e carrozzeria originali. In occasione del 70° anniversario della Ferrari, la F40 torna a Maranello, dove partecipa al concorso di Fiorano, piazzandosi seconda nella sua categoria.

Le condizioni della F40

Attualmente in Francia, è stato effettuato un importante tagliando. Le gomme attualmente montate hanno 10 anni, ma l’auto è accompagnata da un nuovo treno di gomme che potrà essere montato dal nuovo proprietario che se la aggiudicherà presto.

L’auto non è mai stata usata da Prost e in ogni caso ha compiuto davvero pochissimi chilometri dalla sua nascita, è praticamente pari al nuovo, con all’attivo poco meno di 2.900 miglia al momento della catalogazione (circa 4.600 chilometri, nulla in pratica).

Oltre ai documenti di accompagnamento, al manuale del proprietario e al libretto dei tagliandi sostitutivi, l’auto è accompagnata anche da un set di attrezzi, dal suo spoiler anteriore originale e da una valigia Schedoni.

L’articolo di Frankel sulla rivista Motor Sport dice: “Enzo Ferrari diceva sempre che la Ferrari più bella era quella che non aveva ancora realizzato. È giusto quindi che, tra tutte le meravigliose auto stradali che ha realizzato, non ce ne sia una più bella della F40. È stata l’ultima che ha visto”, non c’è bisogno di aggiungere altro. La Ferrari F40 del 1990 di Alain Prost è all’asta fino al 12 maggio 2023, la quotazione prevista è di 2.500.000 – 3.000.000 euro.