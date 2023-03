All’asta una Ferrari Enzo argento incredibilmente rara

Fonte: RM Sotheby's Dopo vent'anni in garage, rivede la luce una rarissima Ferrari Enzo grigia: l'esclusiva asta da Sotheby's

È stata appena venduta all’asta da Sotheby’s, senza prezzo di riserva, una Ferrari Enzo del 2003 tra le più rare al mondo: realizzata in Argento Nürburgring 101/C insieme a soli altri 8 esemplari, la Ferrari Enzo all’asta è con ogni probabilità quella con il chilometraggio più basso tra quelle esistenti.

Apparteneva a un facoltoso collezionista giapponese, si legge nella descrizione fornita da Sotheby’s, che l’ha mantenuta in perfette condizioni: che si sappia, la Ferrari Enzo Argento Nürburgring è l’unica, tra quelle in circolazione, ancora dotata di pellicole di protezione.

Enzo, una delle più grandi Ferrari del 21esimo secolo

La Ferrari Enzo, prodotta dal 2002 al 2004 in soli 400 esemplari, è una delle icone senza tempo della Casa di Maranello: realizzata sulle tracce di F50 e F40, l’ultima vettura a portare la ”firma” del fondatore, la Enzo Ferrari è una delle supercar più esclusive della Casa. Soltanto i clienti vip che già possedevano o avevano posseduto almeno cinque modelli Ferrari rientravano nella schiera dei possibili acquirenti di una Ferrari Enzo: fu la stessa Casa a selezionarli, invitandoli poi negli stabilimenti di Maranello per personalizzare la propria vettura.

Più di vent’anni dopo la presentazione al Paris Motor Show del 2002, si legge nella descrizione della Casa d’aste Sotheby’s, “la Enzo è considerata, a ragione, una delle più grandi Ferrari del ventunesimo secolo” e una delle supercar più attraenti e prestazionali tra quelle prodotte a Maranello.

Sotto la carrozzeria in fibra di carbonio disegnata da Ken Okuyama per Pininfarina, la Ferrari Enzo monta “il motore più grande mai visto dopo quello della 712 Cam Am”, un motore V12 aspirato capace di erogare 660 cavalli a 7800 giri/min e 657 Nm e di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,65 secondi. Quando uscì dagli stabilimenti di Maranello, la Enzo era la Ferrari stradale di serie più veloce prodotta fino a quel momento.

All’asta per Sotheby’s un esemplare unico al mondo

Nonostante per la carrozzeria fossero disponibili tutti i colori della gamma Ferrari, la quasi totalità delle Ferrari Enzo fu realizzata in colore Rosso Corsa: altre tinte particolarmente apprezzate dai clienti furono Giallo Modena, Nero Pastello e Rosso Scuderia. Soltanto 9 esemplari, meno del 2% della produzione, furono realizzati in Argento Nürburgring 101/C.

Basterebbe questo a rendere incredibilmente prezioso l’esemplare battuto all’asta da Sotheby’s – che di recente ha proposto anche una Enzo nera con base d’asta fissata a oltre 2 milioni di euro – ma c’è di più. Come scrive la Casa d’aste, “si crede che soltanto una Enzo – la chassis 132662 – abbia gli interni in pelle color Cuoio”.

Il contachilometri segna appena 227 chilometri: a differenza della Enzo di Michael Schumacher andata all’asta nel 2018, che aveva addirittura lo stereo, questa non è mai stata omologata per la circolazione su strada. La Ferrari Enzo del 2003 appena battuta all’asta è con ogni probabilità quella con il più basso chilometraggio tra quelle esistenti, e l’unica di cui si abbia notizia che mostra ancora involucri e pellicole di protezione originali, incluse le coperture in plastica sui pedali di freno e gas.

Purtroppo non è dato sapere il prezzo a cui è stato venduto questo straordinario pezzo da collezione: l’asta, che si è conclusa il 17 marzo, è infatti avvenuta in modalità Sealed, e cioè con offerte a busta chiusa che garantiscono la totale privacy degli acquirenti, anche sul prezzo finale di vendita.