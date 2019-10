Asta di esemplari unici e esclusivi all’evento ‘Auto e Moto d’Epoca 2019’

editato in: da

Da giovedì 24 a domenica 27 ottobre di terrà la nuova edizione di Auto e Moto d’Epoca a PadovaFiere.

Il programma vede differenti novità per tutti i visitatori della manifestazione, tra cui un’asta eccezionale di auto storiche che hanno grande valore e prestigio, organizzata da FinArte. Una nuova iniziativa quindi per la Maison milanese che si svolgerà tra i vari eventi di fine ottobre e che si terrà durante uno dei momenti più importanti per il motorismo storico a livello internazionale.

Secondo quanto ha dichiarato FinArte, ci sarà un lotto molto ricco di esemplari che ovviamente hanno in comune l’esclusività e la rarità. Al momento compaiono 48 auto comprese tra il 1913, la vettura più antica è una De Dion Bouton DY (stima d’asta compresa tra i 55.000 e i 70.000 euro, e il 2018, infatti la più giovane è una Porsche 911 GT3 RS dello scorso anno, per un valore stimato tra i 240.000 e i 280.000 euro. Ci saranno una miriade di modelli eccezionali, sei Fiat, una Ferrari, due Citroen, quattro Lancia, sei Porsche, tre Mercedes, due Maserati, una Triumph, una Renault, due Autobianchi, due Alpine Renault, una MG, una Opel, una Rover, una Bmw-Isetta, una Qvale Mangusta, una Tornado, una Volkswagen e una Steyr-Puch. All’asta FinArte del 25 ottobre ci saranno poi anche una Brabham F2 del 1970 e una Cisitalia 202 Gran Sport carrozzata da Pininfarina e datata 1948, con un valore d’asta stimato tra i 550.000 e i 650.000 euro.

Non mancheranno ovviamente delle chicche uniche e speciali, come l’auto di Fangio, la Maserati 3500 GT carrozzata Touring del 1961 che il pilota usò durante i suoi soggiorni in Italia. Vedremo poi un’altra vettura di particolare interesse, la Fiat-Abarth 750 Spyder Zagato, la prima delle tre costruite di cui si abbia notizia. Verranno presentati poi due super classici della Casa di Zuffenhausen, un esemplare di Porsche 1500 Super Speedster del 1955, in tinta avorio con interni rossi e una leggendaria Porsche 911 Carrera 2.7 del 1975, con targa quadrata di origine e in verde Porsche.

All’asta speciale organizzata in occasione di Auto e Moto d’Epoca 2019 ci sarà anche la MG TB del 1939, uno dei modelli che contribuirono, negli anni prima della Seconda Guerra Mondiale, a costruire l’immagine della spider all’inglese che ancora oggi tutti abbiamo in mente. Il modello proposto fu acquistato dal Dipartimento di Polizia del Kent, forse per funzioni di pattuglia, prima del conflitto.