All’asta l’esemplare unico di Porsche Wedding limousine 356

editato in: da

Due nuovi modelli strabilianti di Porsche: la 718 Spyder e la 718 Cayman GT4

Un esemplare molto particolare di Porsche 356 del 1953 sarà presto venduto all’asta dalla Casa RM Sotheby’s.

Si tratta di un modello che finì nelle mani del collezionista John Dixon, che secondo la leggenda si innamorò delle auto sportive tedesche sin da ragazzino, e decise quindi poi di collezionarle. È una Porsche 356 che fu venduta in Francia da nuova ma che poi fu terminata negli Stati Uniti d’America e molto probabilmente venne personalizzata per essere la vettura del matrimonio della figlia del proprietario.

L’auto è stata allungata e presenta degli interni molto lussuosi, nei quali sono stati usati materiali di prego come la radica e la moquette. È stato inserito anche un separé tra i passeggeri e bordo e l’autista. È davvero una macchina speciale questa Porsche 356 limousine, che oggi probabilmente molti collezionisti vorrebbero nel proprio garage e alcune persone invece potrebbero voler noleggiare per le proprie nozze o anche per una serata.

Una creazione americana unica, un collage che mostra comunque il vero DNA tedesco. L’auto monta infatti un motore quattro cilindri boxer ad aria derivato da una 912. Il resto dell’auto, anche se molto lussuoso, mostra comunque degli elementi tipici di Porsche. Si tratta di una limousine lunga 5 metri, con il cavallo di Stoccarda sul cofano e col il tetto apribile.

Non avevamo mai visto una Porsche del genere e al momento non abbiamo molte informazioni sull’auto, infatti non sappiamo quanto sia costata di preciso e nemmeno come sia da guidare. Quello che possiamo dire con certezza è che la famosa Casa d’Aste RM Sotheby’s la venderà durante l’asta Porsche in Ohio che si terrà a fine settembre, le stime di vendita sono entro i 250mila dollari.

I veri puristi delle auto sportive chiaramente non apprezzeranno quest’auto. Spendendo molto meno in Europa, per chi ha la possibilità, si riesce a guidare una Porsche 356 aperta eccezionale e magari Speedster, usata anche come meravigliosa Wedding Car. Lo sappiamo bene che gli americani quando possono fanno le cose in grande e quindi hanno realizzato questa vettura speciale che, rispetto alle dimensioni originali, è cresciuta di 1.5 metri e a fine settembre verrà venduta all’asta in Ohio.