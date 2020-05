All’asta un’edizione speciale della Lancia Delta Integrale Evoluzione

editato in: da

Il grande omaggio italiano che fa rivivere la Lancia Delta Integrale

Gli ultimi anni di produzione della variante Evoluzione II di Lancia Delta Integrale hanno visto la realizzazione di differenti edizioni speciali e questo ne è un esempio, si tratta infatti della versione Giallo Ginestra del 1993.

Di questo modello, 150 furono consegnati in Italia, altri 50 in Germania e infine 20 in Francia. Dall’esterno è immediatamente riconoscibili per la vernice giallo brillante, all’interno vediamo sedili in Alcantara Recaro decorati con cuciture dello stesso colore. RM Sotheby’s vende questo meraviglioso e unico modello in un’asta digitale organizzata a fine di giugno, dal 24 al 27.

La Lancia Delta Integrale Evoluzione II del 1993 gialla in questione fa parte delle 50 che furono distribuite in Germania e che, nel corso degli anni, è passata dalle mani di diversi proprietari, dal territorio austriaco a quello tedesco. Le condizioni dell’auto sono comunque ottimali. Il proprietario attuale infatti si è occupato di una restaurazione tecnica totale solo tre anni fa, realizzata dagli specialisti della Delta Integrale Karlhofer.

I tecnici hanno completamente ricostruito il motore, le sospensioni e tutta la parte inferiore della vettura. C’erano anche dei problemi all’impianto elettrico, che il team ha captato e risolto, oltre ad aver apportare delle modifiche al vano motore, alla carrozzeria e all’abitacolo. All’interno vediamo ancora la radio originale, una Clarion CRX 111. La cifra spesa dal proprietario per il restauro è di circa 25.000 euro, dopo i vari lavori la vettura ha percorso altri 2.000 km. È stato conservato un pacchetto in cui vi sono inseriti il certificato di origine emesso da Lancia e i documenti delle proprietà precedenti.

Queste auto sono in genere molto apprezzate per la loro dinamica di guida e quindi rapidamente richieste dagli appassionati di tutto il mondo, anche questo meraviglioso esempio non deluderà il nuovo proprietario che se la aggiudicherà all’asta il mese prossimo.

Lancia Delta è un’auto eccezionale, pochi giorni fa abbiamo parlato di un altro esemplare in vendita da parte di Girardo, un modello S4 da corsa con livrea Martini Racing. E qualche settimana fa abbiamo reso omaggio al progetto del designer italiano Valerio Vessella, che ha voluto rappresentare e far rivivere una delle auto che più di tutte noi italiani conosciamo e amiamo a dismisura. Modello che negli anni è diventato un’icona, una vettura che ha fatto la storia dell’automobilismo.