All’asta benefica per l’Ucraina l’auto di Freddie Mercury

L’auto è stata di proprietà del frontman dei Queen, Freddie Mercury, dal 1979 fino alla sua morte. La sua Rolls-Royce Silver Shadow del 1974, rifinita nel suo abbinamento di colori Silver Chalice e Blue e alimentata da un motore V-8 da 6.750 cc, sarà venduta all’asta sul sito di RM Sotheby’s il prossimo 5 novembre.

Quest’auto speciale testimonia quanto Freddie Mercury (a cui fu dedicata una Magic Lotus) nonostante non avesse la patente, aveva una passione sfegata per le belle auto, tanto da riuscire a collezionarne alcune bellissime prima di morire. La Rolls-Royce in oggetto ha lasciato la fabbrica nella rifinitura con carrozzeria in Silver Chalice su interni blu; è stata immatricolata per la prima volta nel Regno Unito nel giugno 1974. I primi anni di vita non sono documentati, ma è stato registrato che la Rolls-Royce è stata acquisita dalla società di Freddie Mercury, la Goose Productions Ltd., nel 1979.

Sebbene sia improbabile che il cantante abbia guidato l’auto, a causa del fatto che pare non abbia mai avuto una patente di guida, si pensa che la Silver Shadow fosse l’auto usata dal frontman dei Queen per il trasporto personale con autista privato, vettura usata per tutti gli anni d’oro della band, quando registravano le canzoni più famose al mondo, i loro più grandi successi.

L’auto storica di Freddie Mercury

Insieme alla Rolls-Royce di Freddie Mercury all’asta, c’è una serie di documenti che riporta il nome del cantante, diverse fatture di officine. Curiosamente, gran parte delle carte e dei documenti in archivio riporta invece il nome di Mary Austin, l’ex compagna di Mercury, che ha assistito il cantante nel mantenimento della Rolls-Royce.

In archivio è stata trovata anche una lettera di Jim Beach, band manager di lunga data dei Queen, che verifica la proprietà della celebrità dell’auto. Beach commenta che dopo la morte di Mercury nel novembre 1991, la Silver Shadow ha continuato a essere guidata dalla sorella della rockstar, Kashmira Cooke, che successivamente ha acquistato l’auto dalla Freddie Mercury Estate nel 2003. La Rolls-Royce è stata usata per molti anni dalla signora Cooke e il suo partner fino a quando non è stato venduta all’asta nel 2013.

L’auto è stata tenuta in deposito per un lungo periodo di tempo e, prima di essere guidata, come leggiamo proprio nella descrizione sul sito della Casa d’aste RM Sotheby’s, dovrebbe essere oggetto di una profonda ispezione da parte di un meccanico. Tutti i proventi della vendita di questo lotto andranno al Superhumans Center, un ente di beneficenza istituito per fornire aiuti in Ucraina.

Aneddoti

Secondo Nick Wiles, specialista del settore auto per la Casa d’aste RM Sotheby’s: “Quest’auto rappresenta un importante pezzo di storia, e il fatto che i proventi della vendita andranno all’organizzazione benefica Superhumans a favore dell’Ucraina (colpita dalla guerra) è meraviglioso”. La Rolls-Royce di Freddie Mercury ha ancora la radio originale con lettore di cassette e il telefono.

Un aneddoto molto curioso riguarda il fatto che quest’auto è stata anche il luogo in cui i Queen hanno firmato il contratto con l’etichetta discografica. Lo ha ricordato il manager Jim Beach: “Abbiamo girato il video promozionale di ‘We Will Rock You’ nel giardino della villa di Roger Taylor nel Surrey e Freddie arrivò a bordo della Rolls-Royce, era la sua prima vettura del brand e insistette tanto per firmare i contratti seduti nell’auto, sul divano posteriore”. L’auto è offerta a un valore tra £ 20.000 e £ 30.000 GBP.