All’asta la Mercedes dorata di Elvis Presley

editato in: da

La Mercedes Benz 450 SLC di Elvis Presley

La Mercedes-Benz 450 SLC colore oro del 1974 di Elvis Presley e una delle sue ultime motociclette saranno messe all’asta dalla casa d’aste Julien’s Auction alla fine di questo mese, dove si prevede che venderanno per un totale di 300.000 dollari.

La SLC era la coupé di lusso Mercedes, venduta negli Stati Uniti dal 1972 al 1980. Le Mercedes 450 SLC montavano un motore V-8 da 4,5 litri e producevano una potenza di 190 cavalli a malapena sufficienti per spostare i suoi 1645 kg circa di peso, sfruttando anche il cambio automatico a 3 velocità. Nonostante ciò, era una Mercedes ed è per questo che Elvis Presley ne possedeva una.

Questa Mercedes color oro era regolarmente parcheggiata nel retro della tenuta di Graceland di Presley. Apparentemente era la macchina che guidava quando aveva voglia di andare in giro senza farsi riconoscere.

Dopo la prematura scomparsa di Presley nel 1977 all’età di 42 anni, questa Mercedes sarebbe passata nelle mani del medico personale di Presley, il controverso dottor George C. Nichopoulos. Conosciuto da molti come semplicemente “Dr. Nick”, molti fan di Elvis credono che questo dottore abbia avuto un ruolo nella prematura dine del rocker a causa della sua eccessiva prescrizione di potenti farmaci. Dopo la morte di Nichopoulos nel 2016, la coupé tedesca passò per le mani di un’altra persona.

Sia questa Mercedes che una Harley-Davidson del 1976 di proprietà di Presley faranno parte dell’asta a “Icons & Idols: Rock ‘n’ Roll” il prossimo 25 e 26 ottobre, che si terrà presso l’Hard Rock Cafe di New York .