Una storica perla di Alfa Romeo torna a brillare

Alfa Romeo 33: le foto

Per molti si tratta dell’auto più bella che sia mai stata progettata e prodotta. Un vero e proprio capolavoro, paragonabile a una delle grandi opere dei maestri del Rinascimento, dell’Impressionismo o di qualunque corrente artistica. Certo, qualcuno potrà obiettare che si tratta “solo di un’automobile”, ma è impossibile non fermarsi per qualche istante a guardarla, nel caso in cui si abbia la fortuna di incrociarla.

Stiamo parlando della Alfa Romeo 33 Stradale, archetipo a cui più di una generazione di auto sportive e auto da corsa ha provato a ispirarsi (tra queste, anche le moderne 8C Competizione e 4C dello stesso marchio milanese), senza però riuscire mai a raggiungere la perfezione stilistica della creatura di Franco Scaglione. Un’auto che oggi è diventata un vero e proprio pezzo da collezione: tra il 1967 e il 1969 ne sono stati realizzati appena 18 esemplari, di cui 17 verniciati nel classico Rosso Alfa 501. Solo uno, su precisa richiesta del Conte Corrado Augusta, è stato realizzato in blu reale.

Un esemplare unico al mondo, dunque, ora di proprietà di Egon Zweimüller, storico collezionista che da oltre 50 anni si occupa di recuperare e restaurare “a regola d’arte” alcuni dei modelli che hanno fatto la storia dell’automobilismo. E, ovviamente, tra questi non poteva mancare l’Alfa Romeo 33 Stradale. Per celebrare al meglio il 110° compleanno dello storico marchio milanese, il collezionista austriaco ha sottoposto il veicolo a un’attenta opera di recupero, così da poterla riportare allo splendore originario.

Le operazioni, paragonabili a quelli dei monaci Certosini per la meticolosità, hanno richiesto ben 5.000 ore di lavoro (circa 200 giorni, se si fosse lavorato 24 ore su 24), ma il risultato è a dir poco eccezionale. Come testimonia il video che il collezionista austriaco ha pubblicato sul suo canale YouTube, L’Alfa Rome 33 Stradale nella livrea blu imperiale sembra appena essere uscita dalla linea di produzione.

L’idea originaria di Egon Zweimüller era quella di far sfilare l’Alfa Romeo 33 Stradale a Pebble Beach il prossimo agosto, ma l’evento (come moltissimi altri del mondo delle due e quattro ruote) è stato rinviato a causa della pandemia di COVID-19. Quindi, in attesa di poterla ammirare dal vivo in qualche altro evento per auto storico, dovremmo accontentarci di vederla e rivederla su YouTube.