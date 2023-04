45 anni di storia per Fiat Ritmo: grandi festeggiamenti

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Affascinante icona storica, la Fiat Ritmo è conosciuta da tutti noi come una delle vetture della Casa torinese tra le più famose e vendute. Domenica 16 aprile ben 45 Fiat Ritmo hanno sfilato per l’inaugurazione ufficiale dei festeggiamenti per i 45 anni del modello.

Un bellissimo incontro, organizzato dal Fiat Ritmo Club Italia, iniziato con una visita dedicata in esclusiva al Museo Storico Alfa Romeo di Arese dove si sono riunite tutte le meravigliose vetture storiche, provenienti da ogni parte d’Italia e che – dalle prime ore del mattino – sono rimaste esposte nel piazzale del Museo.

Durante il pomeriggio invece le Fiat Ritmo hanno letteralmente invaso il centro del capoluogo lombardo, attraversando il nuovo quartiere Citylife, all’ombra delle Tre Torri, e tutte le principali vie del centro, vivacizzando una Piazza Duomo incredula.

E non è tutto: le auto hanno sfilato fino a Piazza Duomo, e per le principali vie dello shopping, formando un vero e proprio serpentone colorato e festoso che ha portato allegria poi anche nella vecchia Milano, attraversando il cuore dei Navigli, costeggiando la Darsena, il naviglio grande e il naviglio pavese, tra migliaia di persone che chiaramente sono rimaste incantate a guardarle e filmarle.

Le Fiat Ritmo a Milano

Ce n’erano di tutti i colori e di ogni versione: dalle Ritmo 60, alle cabrio, alle versioni speciali alle sportive, non mancava nessuna per questa prima tappa della festa. Grande sostenitore dello spettacolo su ruote è stato il car influencer William Jonathan, che ha ideato la sfilata e definito percorso e modalità. Non nuovo a questo tipo di eccentriche e ordinatissime iniziative, Willy commentato: “La Ritmo rappresenta l’affaccio della Fiat alla modernità iniziato con la 128 (una delle auto di Maradona). Non c’è foto o film degli anni Ottanta che non sia invaso di Fiat Ritmo, segno inequivocabile che è stata un’auto che ha caratterizzato uno dei decenni più significativi della storia recente. Un modello che tutti conoscono, su cui tutti sono saliti e con cui tutti hanno condiviso qualcosa e che credo meritasse una visibilità speciale nell’ora di punta tra le vetrine del passeggio milanese, anche per regalare un po’ di colore alla città che amo e che mi ospita da anni”.

Fonte: Ufficio Stampa Fiat Ritmo Club Italia

I prossimi grandi festeggiamenti

Il grande evento che si è tenuto ieri a Milano anticipa gli eccezionali festeggiamenti che si terranno il 24 giugno presso l’Hub heritage Stellantis, dove il Fiat Ritmo Club Italia ospiterà il designer Roberto Giolito e anche Luca Marconetti e Matteo Comoglio, autori del libro “Fiat Ritmo. La rivoluzionaria”, fresco di stampa.

Fiat Ritmo: un mito

Che cosa possiamo dire a proposito di Fiat Ritmo? Innanzitutto qui vi regaliamo una storia misteriosa e affascinante, si tratta comunque di una vettura che ha senza dubbio lasciato il segno nella storia dell’automobilismo. Le vendite sono state buone, soprattutto all’interno dei nostri confini, tanto che la Casa decisa anche di provare l’avventura negli USA, cambiando però prima il nome in Fiat Strada.

Dalla Ritmo derivarono anche la Seat Ronda, modello da quale nacque poi anche la prima Seat Ibiza, e la Fiat Regata, che era talmente simile da essere omologata come versione derivata e non come modello a sé. La carriera della Ritmo terminò nel 1988, dopo ben più di 2 milioni di esemplari venduti, lasciando spazio alla Fiat Tipo, altra vettura che conosciamo molto bene, riproposta negli anni anche nella versione moderna.